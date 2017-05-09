Ирландский рыболов поймал гигантскую шестижаберную акулу

В закладки

Скопировать

Дублин, 9 мая. Рыболов-любитель Бен Бонд поймал у побережья Ирландии гигантскую шестижаберную акулу.

По словам самого 26-летнего рыбака, ему пришлось полтора часа бороться с огромной акулой, попавшей на крючок. Длина пойманной рыбы составила около семи с половиной метров, а ее вес — около 680 килограмм, говорится в материале Газеты.ру.

Отметим, что после того, как Бонд одолел добычу, поднял ее на поверхность и сфотографировал, он милосердно снял ее с крючка и отпустил обратно в море.

Добавим, что данная акула стала самой большой представительницей своего вида, когда-либо пойманной на удочку в Европе.