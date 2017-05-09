Трамп назвал «абсолютной ложью» сообщения о его связях с Россией

Вашингтон, 9 мая. «Абсолютной ложью» назвал президент США Дональд Трамп домыслы о его связях с Россией.

«История о связях России и Трампа — абсолютная ложь. И когда закончится эта глупая возня на деньги налогоплательщиков?» — написал он в своем аккаунте в Twitter.

Он указал на то, что бывший директор национальной разведки США Джеймс Клэппер лишь подтвердил то, что знали и без него все, включая липовые СМИ: нет никаких подтверждений связи Трампа с Россией. Президент напомнил, что бывшая исполняющая обязанности генерального прокурора США Салли Йейтс «сделала липовые СМИ очень несчастными, поскольку озвучивала только старые новости».

Напомним, что 6 января ЦРУ, ФБР и АНБ распространили доклад, в котором обвинили Россию во «вмешательстве в американские выборы». Но когда их попросили предоставить какие-либо доказательства, они отказались сославшись на секретность. В результате, никакие доказательства так и не были представлены.