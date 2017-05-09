Рыночная стоимость Apple в США перевалила за 800 млрд долларов

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Вашингтон, 9 мая. Рыночная капитализация знаменитой фирмы Apple побила новый рекорд, достигнув отметки в 800 миллиардов долларов, информирует CNBC.

В соответствии с данными торгов, акции компании Apple преодолели отметку в 153,44 доллара за акцию. С помощью несложных расчетов можно выяснить, что, с учетом обращения 5,144 миллиарда акций Apple, в соответствии с последним квартальным отчетом, общая капитализация компании сейчас составляет чуть более 800 миллиардов.

Ранее Apple заявила о падении продаж iPhone на 1,1%, подчеркнув, что выручка при этом продолжила расти.