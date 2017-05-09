Младшая дочь Трампа присоединится к отцу в Вашингтоне

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Вашингтон, 9 мая. Сын президента США Дональда Трампа Эрик сообщил, что его сестра и младшая дочь американского главы — Тиффани — переедет в Вашингтон.

По его словам, с осени Тиффани будет учиться в школе права Джорджтаунского университета, неподалеку от Белого дома.

Трамп подчеркнул, что Джорджтаунский университет сыграл огромную роль в его личном и профессиональном становлении, а также выразил гордость за сестру.

Отметим, что ранее в этом год 23-летняя Тиффани Трамп завершила Университет штата Пенсильвания.

Ранее Газета.ру сообщала, что бывшая жена президента США Дональда Трампа Марла Мейплз и их дочь Тиффани Трамп вышли в свет в похожих кожаных нарядах.