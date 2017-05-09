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Весь мир
Кондолиза Райс назвала основной козырь, который Трамп может предъявить Путину

Кондолиза Райс назвала основной козырь, который Трамп может предъявить Путину

2:37  9 Мая 2017
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Кондолиза Райс назвала основной козырь, который Трамп может предъявить Путину

Вашингтон, 9 мая. Бывший государственный секретарь США Кондолиза Райс заявила, что главным козырем президента Дональда Трампа во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным является мощь американских вооруженных сил.

По словам Райс, Трамп должен заявить о восстановлении былой роли Вооруженных сил США в качестве инструмента сдерживания. Она также отметила, что американский глава не побоится сказать «нет».Кондолиза Райс назвала основной козырь, который Трамп может предъявить Путину

Экс-глава внешнеполитического ведомства пояснила, что Трампу необходимо продемонстрировать Путину, что «холодная война прошла, нашим союзникам в Восточной Европе приходится полагаться на нас». Кроме того, в случае необходимости президент США будет защищать европейских партнеров.

Ранее Газета.ру сообщала, что президент США Дональд Трамп встретился с экс-госсекретарем Кондолизой Райс.

Ирина Новикова
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