Похищенный в Ростовской области ребенок найден живым и невредимым

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Москва, 9 мая. Трехлетний ребенок, похищенный двумя неизвестными в Ростовской области, был найден живым и здоровым под Волгоградом. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства происшествия.

Как сообщает официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, следователи устанавливают личности подозреваемых, а также выясняют их мотивы. Отмечается, что ребенок жив и уже осмотрен врачами. Подчеркивается, что его здоровью ничто не угрожает, сообщает «Газета.ru»

Напомним, что ребенок был похищен в городе Морозовск, расположенном в Ростовской области, в это воскресенье. Очевидцы сообщали, что он был посажен в машину двумя неизвестными, которые быстро скрылись в сторону Волгограда.