Поезда проезжают без остановок Северный вокзал в Париже

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Париж, 9 мая. Из-за полицейской спецоперации, поезда парижского метро и интегрированные в городскую транспортную систему электрички RER проезжают без остановок Северный вокзал в Париже.



По сообщениям, «в качестве меры предосторожности» остановка на Северном вокзале осуществляться не будет. Ранее ночью стало известно, что парижская полиция проводит спецоперацию на Северном вокзале.



СМИ сообщали, что полиция ведет поиски «троих мужчин, представляющих опасность», которые должны были прибыть на вокзал в одном из скоростных поездов. Писали о троих мужчинах, ориентировки на задержание которых были выпущены в минувшую пятницу.



Ранее представитель Национальной полиции Франции сообщал о том, что выпущены ориентировки на трех человек, подозреваемых в подготовке теракта в стране. Речь шла о двух гражданах Бельгии Биляле аль-Маркори и Тарике Джадауне, а также о гражданине Афганистана Забиулле Сарвари.