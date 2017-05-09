МИД РФ назвал условия нормализации отношений с США

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Москва, 9 мая. Для нормализации отношений между США и Россией необходимо убрать ряд раздражителей, созданных при бывшем президенте США Бараке Обаме. Как объяснил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, речь идет, в частности, о фактической экспроприации дипломатической недвижимости России в США.

Во время беседы с заместителем госсекретаря США Томасом Шенноном, Рябков подчеркнул, что сейчас в отношениях России и США существует ряд острых раздражителей, созданных предыдущей администрацией Белого дома, сообщает, «Газета.ru».

Напомним, что в конце декабря 2016 года Белый дом ввел санкции против девяти российских учреждений, а также закрыл российским дипломатам доступ к двум жилым комплексам на территории США.