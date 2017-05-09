Трамп разочарован деятельностью своего нового помощника по нацбезопасности

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Вашингтон, 9 мая. Главу США Дональда Трампа разочаровала деятельность помощника по нацбезопасности. Трамп сожалеет, что решил назначить на этот пост генерала Герберта Макмастера, который, как теперь видно, подрывает его политический курс.

Агентство Bloomberg рассказало о конфликте между главой государства и его помощником по вопросам национальной безопасности. Все началось с того, что Трамп отказался вычеркнуть оборот «радикальный исламский терроризм» из своей речи в феврале 2017 года, а генерал настаивал на этом.

Макмастер не раз вступал в спор с возражениями с советником Трампа по политике Стивеном Бэнноном. Трамп часто кричал на Макмастера по телефону, информирует Bloomberg. Президент убежден, что помощник по нацбезопасности в своих действиях противоречит его политическому курсу.