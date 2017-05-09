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Технологии
Ученые разработали препарат от никотиновой зависимости, боли и слабоумия

Ученые разработали препарат от никотиновой зависимости, боли и слабоумия

1:45  9 Мая 2017
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Ученые разработали препарат от никотиновой зависимости, боли и слабоумия

Остин, 9 мая. Ученые из Техасского университета A&M разработали универсальный препарат, способных улучшать функции мозговых рецепторов.

По словам ученых, воздействуя на ацетилхолиновые рецепторы, новое лекарство позволяет пациенту не ощущать острую боль. Кроме того, препарат замедляет когнитивный спад, который бывает вызван нейропсихическими заболеваниями.

Еще одним эффектом является то, что человек проще переживает отказ от никотина. Так как ацетилхолиновые рецепторы имеют разные функции и свойства, сейчас исследователи работают над препаратом, который оказывал бы свое действие на них в избирательном порядке.

Ученые разработали препарат от никотиновой зависимости, боли и слабоумия

#лекарство
Антон Зарубин
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