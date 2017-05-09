Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Глава Еврокомиссии пошутил о нападении Люксембурга на Россию

Глава Еврокомиссии пошутил о нападении Люксембурга на Россию

2:25  9 Мая 2017
154

Глава Еврокомиссии пошутил о нападении Люксембурга на Россию

Бонн, 9 мая. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер рассказал шутку про нападение Люксембурга на Россию.

Выступая с лекцией в Бонне, Юнкер поделился, что секретом его нормального общения с президентом РФ Владимиром Путиным является чувство юмора.

По словам Юнкера, он объяснил Путину, что Люксембург еще не напал на Россию потому что на его территории не хватит места для такого количества военнопленных.

Стоит отметить, что Юнкер является уроженцем Люксембурга, который, в свою очередь, является одним из самых маленьких государств Европы.

Ирина Новикова
Комментарии
Новости партнеров