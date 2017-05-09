Глава Еврокомиссии пошутил о нападении Люксембурга на Россию

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Бонн, 9 мая. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер рассказал шутку про нападение Люксембурга на Россию.

Выступая с лекцией в Бонне, Юнкер поделился, что секретом его нормального общения с президентом РФ Владимиром Путиным является чувство юмора.

По словам Юнкера, он объяснил Путину, что Люксембург еще не напал на Россию потому что на его территории не хватит места для такого количества военнопленных.

Стоит отметить, что Юнкер является уроженцем Люксембурга, который, в свою очередь, является одним из самых маленьких государств Европы.