Выборы главы государства стартовали в Южной Корее

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Москва, 9 мая. Выборы главы государства начались в Южной Корее. Избирательные участки уже работают, граждане выстраиваются в очередь, чтобы отдать голос за самого достойного, по их мнению, кандидата, сообщает во вторник агентство Associated Press.

За пост главы государства борются 13 кандидатов. Кандидатом-фаворитом можно назвать Мун Чжэ Ин от Демократической партии, 42% избирателей готовы поддержать его, свидетельствуют опросы. Также неплохие шансы у представителя «Народной партии» Ан Чхоль Су, конкуренцию может составить и Хон Чжун Пхе от партии «Свободная Корея».

Досрочные выборы президента были назначены после объявленного парламентом страны импичмента президенту Пак Кын Хе, позже суд подтвердил ее отставку.