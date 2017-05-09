Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Технологии
Ученые рассказали о риске употребления соленой пищи для подростков

Ученые рассказали о риске употребления соленой пищи для подростков

1:40  9 Мая 2017
139

Ученые рассказали о риске употребления соленой пищи для подростков

Москва, 9 мая. Медицинские специалисты заявили, что чрезмерное употребление соленой пищи в подростковом возрасте может спровоцировать инфаркт.

По словам экспертов, соль способна снизить гибкость сосудов.

Для того, чтобы сделать такой вывод, эксперты провели исследование с участием 700 добровольцев. В результате оказалось, что большая часть инфарктов и острых сердечно-сосудистых проблем у подростков вызвана слабостью плечевой артерии.Ученые рассказали о риске употребления соленой пищи для подростков

Тогда ученые исследовали воздействие натрия на растяжение указанного сосуда, определив, что избыточное количество соли в пище повышает артериальное давление и ужесточает стенки сосудов.

Ирина Новикова
Комментарии
Новости партнеров