Ученые рассказали о риске употребления соленой пищи для подростков

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Москва, 9 мая. Медицинские специалисты заявили, что чрезмерное употребление соленой пищи в подростковом возрасте может спровоцировать инфаркт.

По словам экспертов, соль способна снизить гибкость сосудов.

Для того, чтобы сделать такой вывод, эксперты провели исследование с участием 700 добровольцев. В результате оказалось, что большая часть инфарктов и острых сердечно-сосудистых проблем у подростков вызвана слабостью плечевой артерии.

Тогда ученые исследовали воздействие натрия на растяжение указанного сосуда, определив, что избыточное количество соли в пище повышает артериальное давление и ужесточает стенки сосудов.