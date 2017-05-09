Инъекции ботокса и кетамина могут снизить уровень депрессии – ученые

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Сан-Диего, 9 мая. Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего пришли к выводу, что уколы ботокса и кетамина могут привести к снижению уровня депрессии.

По данным исследования, среди 41 000 человек, которые принимали кетами для облегчения боли, вдвое меньше человек, которые использовали другие болеутоляющие. Отмечается также, что те, кто применял ботокс в качестве средства против морщин, также реже страдали от депрессии.

Один из исследователей, профессор Калифорнийского университета Рубен Абагян, предположил, что кетамин можно было бы использовать в качестве средства для борьбы с депрессией. Однако ученые отмечают, что, возможно, люди, принимающие кетамин, могут быть менее склонны к депрессии лишь потому, что препарат контролирует их боль.