Западные страны хотят больше информации о создании в Сирии зон деэскалации

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Нью-Йорк, 9 мая. Страны Запада, входящие в Совет Безопасности ООН, хотели бы получить больше информации о создании в Сирии зон снижения напряжения, прежде чем принимать резолюцию в поддержку достигнутых в Астане договоренностей. Об этом сообщил постоянный представитель Швеции при ООН Олаф Скуг.



Напомним, что ранее Россия внесла в Совет Безопасности ООН проект резолюции в поддержку создания зон деэскалации в Сирии. Точная дата голосования по этому документу еще не определена.

«Нам нужно немного больше информации об этих соглашениях, что они подразумевают. Поэтому нам нужна информация, и если мы ее получим, убежден, мы сможем прийти к согласию по хорошей резолюции СБ ООН в поддержку договоренностей», — сообщил Скуг журналистам в ООН.

Проект резолюции РФ призывает все стороны соблюдать режим прекращения огня, установленный в стране в конце декабря 2016 года, а также призывает государства способствовать выполнению меморандума о создании зон деэскалации.