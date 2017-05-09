Австралийские ученые раскрыли один из секретов тестостерона

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Мельбурн, 9 мая. Ученые из Института медицинских исследований в Мельбурне заявили, что гормон тестостерон защищает мужчин от астмы.

По словам доктора Кирилла Сейлетта, специалистам удалось установить, что тестостерон представляет собой мощный ингибитор врожденных лимфоидных клеток, непосредственно связанных с началом развития астмы.

Согласно итогам проведенного исследования, высокий уровень тестостерона у мужчин может защитить их от развития аллергической астмы благодаря ингибированию выработки иммунных клеток ILC2s.

Подчеркивается также, что благодаря тестостерону мужчины реже страдают от этого заболевания, чем женщины.