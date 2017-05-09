Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Технологии
Австралийские ученые раскрыли один из секретов тестостерона

Австралийские ученые раскрыли один из секретов тестостерона

1:25  9 Мая 2017
151

Австралийские ученые раскрыли один из секретов тестостерона

Мельбурн, 9 мая. Ученые из Института медицинских исследований в Мельбурне заявили, что гормон тестостерон защищает мужчин от астмы.

По словам доктора Кирилла Сейлетта, специалистам удалось установить, что тестостерон представляет собой мощный ингибитор врожденных лимфоидных клеток, непосредственно связанных с началом развития астмы.

Согласно итогам проведенного исследования, высокий уровень тестостерона у мужчин может защитить их от развития аллергической астмы благодаря ингибированию выработки иммунных клеток ILC2s.

Подчеркивается также, что благодаря тестостерону мужчины реже страдают от этого заболевания, чем женщины.

Ирина Новикова
Комментарии
Новости партнеров