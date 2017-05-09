Безопасность празднования Дня Победы в Москве обеспечат 12 тысяч сотрудников полиции

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Москва, 9 мая. Более 12 тысяч сотрудников полиции и бойцов Росгвардии будут обеспечивать общественный порядок и безопасность во время празднования Дня Победы в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Москве.

Как сообщается, в обеспечении порядка будут задействованы более 12 тысяч сотрудников полиции и бойцов Росгвардии, а также дружинников.

Напомним, что 9 мая в Москве состоятся праздничные мероприятия, посвященные 72 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В частности, с 15:00 до 19:00 в столице пройдет акция памяти «Бессмертный полк».