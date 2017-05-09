ЛНР: парад с участием военной техники пройдет по случаю Дня Победы 9 мая

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Луганск, 9 мая. По случаю Дня Победы 9 мая в самопровозглашенной Луганской народной республике пройдет парад с участием военной техники.

«Торжественный военный парад в честь празднования 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет на центральной площади Луганска 9 мая», — сообщил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Принимать парад будет глава республики Игорь Плотницкий.

Кроме того в Луганске пройдет общественная акция «Бессмертный полк Луганщины». По словам первого заместителя председателя Народного Совета ЛНР Дениса Мирошниченко, в ней планируют принять участие более 20 тысяч человек.

Как сообщает министерство культуры ЛНР, в ряде городов республики будут проведены концерты, а также будет организована работа полевых кухонь. В 17.00 в Луганске начнется концертная программа с участием творческих коллективов из России. Завершит праздничные мероприятия салют.