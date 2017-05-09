МЧС предупредило, что 9 мая Петербург ждет мокрый снег и гололедица

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Санкт-Петербург, 9 мая. День Победы в Санкт-Петербурге может пройти на фоне мокрого снега с дождем. Кроме того, возможна гололедица на дорогах, предупреждает региональное МЧС, ссылаясь на ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Отмечается, что ночь на 9 мая ожидается без осадков с переменной облачностью, температура воздуха составит от 0 до -2 градусов.

Днем в Санкт-Петербурге ожидается кратковременный мокрый снег, местами с дождем. Температура поднимется до +5–7 градусов. Ветер будет северо-восточный, до 4-9 метров в секунду. Кроме того, утром и ночью на дорогах ожидается гололедица.