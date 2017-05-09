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Политика
Основное внимание на встрече Лаврова и Тиллерсона будет уделено Сирии

Основное внимание на встрече Лаврова и Тиллерсона будет уделено Сирии

0:45  9 Мая 2017
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Основное внимание на встрече Лаврова и Тиллерсона будет уделено Сирии

Москва, 9 мая. Основной акцент на встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона, которая состоится 10 мая в Вашингтоне, будет сделан на проблемах урегулирования сирийского конфликта. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков после беседы с американским коллегой Томасом Шенноном.

Он отметил, что их встреча позволила тщательнее рассмотреть некоторые проблемы.

«Я исхожу из того, что там основное внимание будет посвящено Сирии, поэтому мы с господином Шенноном проделали работу в какой-то мере, наверное, облегчив двустороннюю повестку для министров, чтобы у них было больше времени заниматься Сирией и другими международными вопросами», — сообщил Рябков.

#лавров #рябков #тиллерсон
Олег Сорокин
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