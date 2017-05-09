Основное внимание на встрече Лаврова и Тиллерсона будет уделено Сирии

В закладки

Скопировать

Москва, 9 мая. Основной акцент на встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона, которая состоится 10 мая в Вашингтоне, будет сделан на проблемах урегулирования сирийского конфликта. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков после беседы с американским коллегой Томасом Шенноном.

Он отметил, что их встреча позволила тщательнее рассмотреть некоторые проблемы.