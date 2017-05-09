Норвежский суд продлил срок задержания российского подростка

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Осло, 9 мая. Суд Осло продлил срок задержания российского подростка еще на две недели по запросу спецслужб. 17-летнего подростка обвиняют в незаконном обращении со взрывчатыми веществами.

На время задержания в отношении обвиняемого будет действовать запрет на получение писем, общение со СМИ и посещения (кроме близких родственников).

Напомним, что российский подросток был задержан 8 апреля в Осло. Полиция нашла у него при себе предмет, который спецслужбы посчитали маломощным самодельным взрывным устройством. Саперы произвели контролируемый подрыв устройства, оцепив часть центрального района Грёнланн.

Задержанного обвиняют по статье «Неосторожное обращение с опасными веществами». Юноша не признает своей вины и отрицает, что намеревался использовать устройство для теракта.



