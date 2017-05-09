Конвой ООН доставил гумпомощь жителям района Вади-Барада под Дамаском

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Дамаск, 9 мая. В минувшие выходные совместный конвой ООН, Международного комитета Красного Креста и Сирийского общества Красного Полумесяца доставил гуманитарную помощь 30 тысячам жителей района Вади-Барада под Дамаском. Об этом сообщает официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

По словам Стефана Дюжаррика, грузовики доставили в Вади-Барада, продовольствие, детское питание, предметы гигиены, учебные наборы и другие товары первой необходимости.

Представитель генсека заметил, что в последние недели, к сожалению, гуманитарную помощь не удалось доставить во «многие другие осажденные и труднодоступные районы» в Сирии. Но, по его словам, ООН будет продолжать готовить конвои. Поэтому Стефан Дюжаррик призывает стороны предоставить доступ в пострадавшие районы Сирии.