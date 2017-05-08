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Политика
Трамп рассказал, кто может быть причастен к утечкам секретной информации в СМИ

Трамп рассказал, кто может быть причастен к утечкам секретной информации в СМИ

23:59  8 Мая 2017
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Трамп рассказал, кто может быть причастен к утечкам секретной информации в СМИ

Вашингтон, 8 мая. К утечке секретной информации в СМИ может быть причастна  бывшая исполняющая обязанности генпрокурора Салли Йейтс, заявил президент США Дональд Трамп.

Трамп написал в своем Twitter, что Йейтс может быть ответственна за попадание секретной информации в американские СМИ. «Спросите Салли Йейтс под присягой, знает ли она, каким образом секретная информация попала в газеты вскоре после того, как она объяснила ее совету в Белом доме», – написал Трамп в своем Twitter.

Напомним, что ФБР ведет расследование в отношении предвыборного штаба Дональда Трампа, подозревая его в связах с Россией. Ход расследования неизменно подробнейшим образом освещался в американских СМИ со ссылкой на источники, близкие к делу.  

 

#трамп #йейтс
Антон Зарубин
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