Трамп рассказал, кто может быть причастен к утечкам секретной информации в СМИ

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Вашингтон, 8 мая. К утечке секретной информации в СМИ может быть причастна бывшая исполняющая обязанности генпрокурора Салли Йейтс, заявил президент США Дональд Трамп.

Трамп написал в своем Twitter, что Йейтс может быть ответственна за попадание секретной информации в американские СМИ. «Спросите Салли Йейтс под присягой, знает ли она, каким образом секретная информация попала в газеты вскоре после того, как она объяснила ее совету в Белом доме», – написал Трамп в своем Twitter.

Напомним, что ФБР ведет расследование в отношении предвыборного штаба Дональда Трампа, подозревая его в связах с Россией. Ход расследования неизменно подробнейшим образом освещался в американских СМИ со ссылкой на источники, близкие к делу.