Lada Granta стала самым популярным автомобилем Поволжья

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Москва, 8 мая. За первые три месяца нынешнего года в Приволжском федеральном округе было продано около 66,8 тысяч автомобилей. Отмечается, что это на 10,5% больше показателей аналогичного периода прошлого года.

Лидером продаж стала модель Lada Granta – в Поволжье было продано 6,5 тысяч экземпляров. Второе место занял KIA Rio с 6 тысячами продаж, а третье – Lada Vesta (5,7 тысяч продаж).

Кроме того, отмечается, что большим спросом пользуются Hyundai Solaris и Lada Xray.

По данным аналитиков, в этом году россияне активнее покупают новые автомобили, кроме того, растет число покупок в целом.