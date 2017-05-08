Мозякин получил травму во время матча чемпионата мира с командой Германии

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Кельн, 8 мая. Капитан сборной команды России по хоккею Сергей Мозякин получил травму во время матча группового этапа чемпионата мира с командой Германии.

Встреча проходила в Кельне. Весь первый период сборная России вела в счете 1:0.

Во второй половине первого периода Мозякин получил неожиданный удар со стороны хоккеиста сборной Германии Патрика Хагера и упал на лед. Покинуть площадку наш игрок смог только при помощи доктора. После инцидента Мозякина увели в раздевалку. Патрик Хагер за удар был наказан матч-штрафом.

Сборная России обыграла Германию со счётом 6:3. Главный тренер команды Олег Знарок после матча сообщил, что о состоянии игрока пока неизвестно.