Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Спорт
Мозякин получил травму во время матча чемпионата мира с командой Германии

Мозякин получил травму во время матча чемпионата мира с командой Германии

23:55  8 Мая 2017  /обновлено: 23:58  08 Мая 2017
55

Мозякин получил травму во время матча чемпионата мира с командой Германии

Кельн, 8 мая. Капитан сборной команды России по хоккею Сергей Мозякин получил травму во время матча группового этапа чемпионата мира с командой Германии.

Встреча проходила в Кельне. Весь первый период сборная России вела в счете 1:0.

Во второй половине первого периода Мозякин получил неожиданный удар со стороны хоккеиста сборной Германии Патрика Хагера и упал на лед. Покинуть площадку наш игрок смог только при помощи доктора. После инцидента Мозякина увели в раздевалку. Патрик Хагер за удар был наказан матч-штрафом.

Сборная России обыграла Германию со счётом 6:3. Главный тренер команды Олег Знарок после матча сообщил, что о состоянии игрока пока неизвестно.

#мозякин
Олег Сорокин
Комментарии
Новости партнеров