Сирия не собирается вступать в конфронтацию с Иорданией

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Дамаск, 8 мая. Правительство Сирийской республики не собирается конфликтовать с Иорданией, но, если вооруженные силы Иордании вторгнутся на территорию республики, то Дамаск расценит это как агрессию. Об этом сообщил сегодня вице-премьер и министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем.

Как отметил Валид Муаллем, «если иорданские войска вторгнутся в Сирию без координации с ее правительством, мы будем рассматривать их как враждебные силы».

Эти слова Муаллема прозвучали в ответ на появившиеся сегодня в иорданских СМИ сообщения о том, что Амман «при необходимости будет защищать свои границы, углубляясь на территорию Сирии».

В Иордании в воскресенье начали учения под кодовым названием «Лев готовится к прыжку». В них принимают участие 20 стран, в том числе США и ряд других государств — членов НАТО.