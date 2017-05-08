Госдепартамент назвал «низкой» вероятность конфликта с РФ в Арктике

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Вашингтон, 8 мая. Вероятность вооруженного столкновения России и США в Арктике является низкой, отметили в американском госдепартаменте. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря по вопросам океанов и международным делам в области окружающей среды и науки Дэвид Балтон на брифинге, посвященном министерской встрече Арктического совета.

По его словам, вероятность вооруженного конфликта в Арктике существенно ниже, чем в других регионах мира. Он подчеркнул, что Арктика остается «стабильным» и «мирным» регионом.

Также Балтон заявил, что дополнительных встреч госсекретаря США Рекса Тиллерсона и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на полях Арктического саммита не предвидится. По его словам, они встретятся 10 мая в Вашингтоне, а также в Фэрбенксе на общей встрече глав МИД стран-участниц саммита.