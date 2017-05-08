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Новости Сирии
Спецпосланник ООН Стаффан де Мистура возобновит межсирийские переговоры

Спецпосланник ООН Стаффан де Мистура возобновит межсирийские переговоры

23:26  8 Мая 2017
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Спецпосланник ООН Стаффан де Мистура возобновит межсирийские переговоры

Женева, 8 мая. Специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура вновь приступит к межсирийским переговорам в Женеве 16 мая, сообщает офис спецпосланника ООН.

«Спецпосланник ООН Стаффан де Мистура возобновит межсирийские переговоры под эгидой ООН в Женеве 16 мая», — отмечается в сообщении.

Во время шестого раунда переговоров Стаффан де Мистура усилит работу с делегациями по повестке дня, согласованной по итогам Женевы-4. Де Мистура также рассчитывает, что договоренности о создании зон снижения напряжения в Сирии, также будут выполнены.

Предыдущий раунд межсирийских переговоров состоялся в Женеве 23-31 марта. Однако, он не принес видимого результата в процессе политического урегулирования.

#сирия #де мистура
Олег Сорокин
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