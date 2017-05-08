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Ученые выяснили, сколько раз в неделю пара должна заниматься сексом

Ученые выяснили, сколько раз в неделю пара должна заниматься сексом

23:18  8 Мая 2017
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Ученые выяснили, сколько раз в неделю пара должна заниматься сексом

Вашингтон, 8 мая. Американские ученые провели исследование, чтобы установить, сколько раз в неделю пара должна заниматься сексом. По их данным, достаточно хотя бы одного раза в неделю.

Исследователи опросили около 30 тысяч респондентов, собирая данные на протяжении сорока лет.

Как отмечают ученые, близость раз в неделю является оптимальным вариантом – если секс будет происходить реже или чаще, то повышается вероятность ухудшения семейных отношений.

Они отметили, что их свет относится к людям среднего возраста, так как пары до 25 лет ведут более активную половую жизнь.

Также они подчеркнули, что секс в любом возрасте благотворно влияет на организм.

Ученые выяснили, сколько раз в неделю пара должна заниматься сексом

#семейные отношения
Антон Зарубин
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