Ученые выяснили, сколько раз в неделю пара должна заниматься сексом

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Вашингтон, 8 мая. Американские ученые провели исследование, чтобы установить, сколько раз в неделю пара должна заниматься сексом. По их данным, достаточно хотя бы одного раза в неделю.

Исследователи опросили около 30 тысяч респондентов, собирая данные на протяжении сорока лет.

Как отмечают ученые, близость раз в неделю является оптимальным вариантом – если секс будет происходить реже или чаще, то повышается вероятность ухудшения семейных отношений.

Они отметили, что их свет относится к людям среднего возраста, так как пары до 25 лет ведут более активную половую жизнь.

Также они подчеркнули, что секс в любом возрасте благотворно влияет на организм.