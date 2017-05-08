Трамп и Макрон договорились встретиться 25 мая на саммите НАТО в Брюсселе

В закладки

Скопировать

Вашингтон, 8 мая. Президент США Дональд Трамп и новый президент Франции Эммануэль Макрон по телефону договорились о встрече на саммите НАТО в Брюсселе. Встреча назначена на 25 мая, сообщили в пресс-службе администрации президента США.

«Президент Трамп подчеркнул свое желание тесно сотрудничать с избранным президентом Макроном в решении общих проблем», — говорится в сообщении.

В это воскресенье на втором туре президентских выборов во Франции экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон победил с результатом 66,1%. За него проголосовали более 20,7 миллиона избирателей. За его соперницу Марин Ле Пен отдали свои голоса 10,6 миллиона избирателей (33,9%).