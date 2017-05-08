Машина скорой помощи врезалась в упавшее дерево на северо-западе Москвы

В закладки

Скопировать

Москва, 8 мая. В северо-западном районе Москвы машина скорой помощи врезалась в упавшее на проезжую часть дерево. Как отмечается, в результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщает пресс-служба московской Госавтоинспекции, ДТП произошло на Карамышевской набережной. Одно из деревьев рухнуло на проезжую часть около въезда в 67-ю городскую больницу. Машина скорой помои не успела затормозить и врезалась в упавшее дерево.

В результате столкновения никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливая обстоятельства произошедшего.