Машина скорой помощи врезалась в упавшее дерево на северо-западе Москвы
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Москва, 8 мая. В северо-западном районе Москвы машина скорой помощи врезалась в упавшее на проезжую часть дерево. Как отмечается, в результате инцидента никто не пострадал.
Как сообщает пресс-служба московской Госавтоинспекции, ДТП произошло на Карамышевской набережной. Одно из деревьев рухнуло на проезжую часть около въезда в 67-ю городскую больницу. Машина скорой помои не успела затормозить и врезалась в упавшее дерево.
В результате столкновения никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливая обстоятельства произошедшего.
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