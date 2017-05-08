ДНР: Украинские силовики обстреляли север Донецка

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Донецк, 8 мая. Украинскими силовиками были обстреляны жилые дома на севере Донецка, сообщает представитель администрации Куйбышевского района города Донецка.



В результате обстрела одна женщина получила травму. Она ударилась головой, когда в ее квартиру попал снаряд. В настоящий момент пострадавшая госпитализирована. У нее диагностирован ушиб головы.



По данным ООН, жертвами военной операции Украины против самопровозглашенных ЛНР и ДНР стали около 10 тысяч человек. Конфликт продолжается с апреля 2014 года. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе неоднократно обсуждался. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются вооруженные столкновения.