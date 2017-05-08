Делом о похищенном в Ростовской области ребенке займутся лучшие следователи

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Москва, 8 мая. Дело о похищенном в Ростовской области трехлетнем мальчике должны заняться наиболее опытные следователи. С таким поручением выступил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, сообщает официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Как сообщается, инцидент произошел в городе в это воскресенье в города Морозовске. Двое неизвестных, предположительно – мужчина и женщина, увезли ребенка в неизвестном направлении на автомобиле. СК уже возбудил уголовное дело о похищении несовершеннолетнего.

По данным следствия, автомобиль с киднепперами двигался по автотрассе А260 «Морозовск-Волгоград». Сейчас следователи собирают данные с видеорегистраторов водителей, которые ехали по ней 7 мая с 12:30 до 16 часов. Кроме того, ребенка ищут волонтеры.