Прокуратура Турции потребовала приговорить Гюлена к 3623 пожизненным срокам

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Анкара, 8 мая. Турецкая прокуратура озвучила обвинительное заключение по делу Фетхуллаха Гюлена – проживающего в США оппозиционного исламского проповедника, которого турецкие власти считают стоящим за попыткой государственного переворота в Турции прошлым летом.

Прокуратура потребовала от суда признать Гюлена виновным и приговорить его к 3623 пожизненным срокам – по совокупности возбужденных против него уголовных дел.

Кроме того, обвинение намерено добиться еще одного приговора против Гюлена, согласно которому он будет приговорен к 2923 года тюрьмы.

Также обвинение намерено оштрафовать Гюлена на сумму, равную его доходу за 2,2 миллион дня тюремного срока.