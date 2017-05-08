Джамале запретили пройти по красной дорожке открытия «Евровидения-2017»

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Киев, 8 мая. Певице Джамале, которая является победительницей конкурса «Евровидения-2016» запретили пройти по красной дорожке открытия «Евровидения-2017». Хотя именно благодаря прошлогодней победе Джамалы нынешний конкурс проводится в Киеве. Об этом сообщил ее , указав также на другие проблемы с организацией церемонии открытия.

«Джамале запретили идти на красную дорожку. Странно, не правда ли, что победителю предыдущего года, который привез «Евровидение» на Украину, запрещают там появляться», — возмутился продюсер певицы Игорь Тарнопольский на своей странице в Facebook.

Как сообщил Тарнопольский, режиссер красной дорожки «Евровидения-2017» объяснил это регламентом церемонии. Продюсер отметил, что его бейдж, а также бейдж Джамалы оказались нерабочими. Церемония была организована из рук вон плохо. Он сообщил, что гости церемонии не знали о времени ее начала.

«Не было ни плазм, ни спикеров, по которым можно было бы узнать, что церемония началась. Оркестр прогнали со сцены, музыканты выстроились по бокам, между пюпитрами и стульями протиснулись ведущие и тихонько объявили, что мы начинаем», — заявил продюсер Джамалы.

В Киеве 7 мая состоялась официальная церемония открытия песенного конкурса «Евровидение-2017». Финал конкурса состоится 13 мая. Всего на «Евровидение-2017» приехали участники из 42 стран.