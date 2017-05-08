Средняя продолжительность жизни в России увеличилась более чем на полтора года

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Москва, 8 мая. В России продолжает сокращаться смертность и увеличиваться продолжительность жизни. Об этом сообщает российский Минздрав.

В прошлом году российские врачи сумели сохранить на 17,5 тысяч жизней больше, чем в позапрошлом. Положительная динамика сохраняется и в этом году – за первые три месяца скончалось на 5035 больных меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Кроме того, снизалась смертность во всех возрастных группах. Среди детей – на 12,4%, среди трудоспособного населения – на 3,3%, а среди пенсионеров – на 0,8%.

Средняя продолжительность жизни за 2016 год увеличилась на полгода, а если считать динамику за последние пять лет – на 1,6 года.