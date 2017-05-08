Ветераны войны в Астане получили по 90 тысяч рублей ко Дню Победы

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Астана, 8 мая. Ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Астане, власти Казахстана ко Дню Победы вручили в качестве подарка солидную сумму денег. Каждый ветеран получил по 500 тысяч тенге, это примерно полторы тысячи долларов или 90 тысяч рублей. Об этом заявили в горадминистрации Астаны.

В ведомстве сообщили, что «на сегодняшний день в столице проживает 121 ветеран Великой Отечественной войны». Среди ветеранов 99 участников войны и 22 инвалида войны. Каждый из них получил ко Дню Победы единовременную выплату в указанном размере, сообщает ТАСС.

Определенные выплаты (примерно по 20 тысяч тенге или около 62 долларов) ко Дню Победы получили и лица, приравненные по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны. Кроме того, 10 тысяч тенге (31 доллар) получили градждане, приравненные по льготам и гарантиям к участникам войны.

9 Мая празднуется День Победы.