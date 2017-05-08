Шествие «Бессмертного полка» в Афинах возглавит дочь Кантарии

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Москва, 8 мая. Шествие «Бессмертного полка» в греческой столице возглавит дочь героя Советского Союза Мелитона Кантарии, который вместе с Михаилом Егоровым водрузил Знамя Победы на крыше Рейхстага. Сама Циала Кантария последние годы проживает в Греции.

Об этом сообщает руководитель Российского центра науки и культуры Александр Хоменко, пишет RT.

Он рассказал, что встречался с Циалой Мелитоновой Кантария и предложил ей возглавить шествие «Бессмертного полка» в Афинах. «Она согласилась и пойдёт во главе колонны», — сообщил Хоменко.

Отмечается, что акция пройдет в восьми городах Греции.