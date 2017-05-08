Соцсети: Лучше б она говорила на своем языке
Киев, 8 мая. Соцсети высмеяли приветственную речь жены украинского президента Петра Порошенко. Она поздравила участников и гостей Евровидения в Киеве с открытием конкурса на английском языке. Ее акцент и знание английского языка вызвали бурное обсуждение в социальных сетях.
«Лучше б она говорила на своем языке. Акцент просто поразительный!!! Невозможно слушать!!!» «Я не смогла ни слова понять из ее речи, ей нужен переводчик», «А на каком языке это было сказано?» — и это только малая часть комментариев пользователей соцсетей.
«Дорогу осилит идущий», — сочувственно заметила Людмила Коваленко.
Некоторые ужаснулись тем, как Марина Порошенко держалась на сцене.
«Боже, какой позор. Неужто не могли с ней отрепетировать, чтобы не шаталась из стороны в сторону?» – задается вопросом Оксана Вакарчук.
Накануне в Киеве состоялось официальное открытие международного песенного конкурса «Евровидение-2017».