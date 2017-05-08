Билл Клинтон в соавторстве напишет триллер о закулисных драмах мировой власти

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Вашингтон, 8 мая. Бывший президент США Билл Клинтон в соавторстве с успешным писателем Джеймсом Паттерсоном создаст триллер, в основе сюжета которого будет жизнь в Белом доме. Билл Клинтон обещает, что чтение будет увлекательным.

Издатели говорят, что произведение будет «настоящим сплавом интриги, саспенса и закулисных драм мировой власти». Уже известно название будущего бестселлера — «Президент пропал». Билл Клинтон заметил, что согласился попробовать себя в качестве писателя с большим удовольствием, так как в центре сюжета книги будет действующий президент, это будет очень интересная работа.

«Работать над книгой, в сюжете которой… изображение того, что я знаю об этой работе, жизни в Белом доме и описание того, что происходит в Вашингтоне, — это очень весело», — убежден Билл Клинтон.

Планируется, что книга увидит свет в июне 2018 года.