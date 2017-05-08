Трамп провел встречу с премьер-министром Грузии

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Вашингтон, 8 мая. Американский президент Дональд Трамп, а также его вице-президент Майкл Пенс провели встречу с премьер-министром Грузии Георгий Квирикашвили, который прибыл с визитом Вашингтон. Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

По его словам, сначала прошли переговоры между Квирикашвили и Пенсом, а затем грузинский премьер встретился с американским президентом.

Как заявил сам Квирикашвили, Трамп и Пенс дали «четкие сигналы», относительно готовности США оказать поддержку Грузии. Премьер-министр отметил важность этой встречи для Грузии.