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Политика
Трамп провел встречу с премьер-министром Грузии

Трамп провел встречу с премьер-министром Грузии

21:41  8 Мая 2017
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Трамп провел встречу с премьер-министром Грузии

Вашингтон, 8 мая. Американский президент Дональд Трамп, а также его вице-президент Майкл Пенс провели встречу с премьер-министром Грузии Георгий Квирикашвили, который прибыл с визитом  Вашингтон. Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

По его словам, сначала прошли переговоры между Квирикашвили и Пенсом, а затем грузинский премьер встретился с американским президентом.

Как заявил сам Квирикашвили, Трамп и Пенс дали «четкие сигналы», относительно готовности США оказать поддержку Грузии. Премьер-министр отметил важность этой встречи для Грузии.

 

#трамп #пенс #квирикашвили
Антон Зарубин
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