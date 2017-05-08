Планы сделать 9 мая рабочим днем говорят о крайнем национализме Киева – Клинцевич

В закладки

Скопировать

Москва, 8 мая. Намерение украинских властей перенести праздничный день с 9 на 8 мая свидетельствует о проявлении политики крайнего национализма и ненависти к России. Об этом заявил первый заместитель комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Ранее директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович заявил, что власти должны перенести праздничный день с 9 на 8 мая для «воспитания молодого поколения». Кроме того, по его словам уже готовится законопроект, который отменит праздники 1, 2 и 9 мая, а так 8 марта.

По словам Клинцевича подобные инициативы являются еще одним звеном в цепи события на Украине за последние три года. Речь идет, как отметил сенатор, о проявлении крайнего национализма и насаждении ненависти ко всему российскому. «Увы, история ничему не учит», – отметил Клинцевич.