Британский корабль сопроводил российскую подлодку, следовавшую через Ла-Манш

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Лондон, 8 мая. Корабль королевских ВМС Великобритании Somerset сопроводил российскую подлодку «Краснодар», когда та проходила через воды Ла-Манша. Информация об инциденте появилась 8 мая на сайте британских ВМС.

В сообщении говорится, что базирующийся в Плимуте британский корабль засек российскую субмарину рано утром в пятницу, когда она проходила вдоль восточного побережья Великобритании. Корабль британского королевского флота «Somerset, являющийся фрегатом 23-го типа, затем проследовал за ней через Дуврский пролив (Па-де-Кале) и через остальную часть Английского канала (Ла-Манша) в выходные дни».

Командир фрегата Somerset Тим Берри заметил, что сопровождение иностранных военных судов, проходящих через территориальные воды является частью работы по охране островного государства. Ранее, 6 мая, спикер Черноморского флота Вячеслав Трухачев, подлодка "Краснодар" переходит с Балтийского на Черноморский флот. В июне субмарина прибудет к месту базирования.