В закладки

Скопировать

Сирия, 9 мая. Боевики ИГ** и ССА** почти все сутки без перерыва вели тяжелые бои на западе провинции Даръа. «Джебхат ан-Нусра»*** и ее союзники покидают районы на востоке и на юге столицы. Армия САР развивает наступление на позиции исламистов вдоль шоссе Дамаск – Багдад, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): заняла ключевые высоты на восточных склонах гор Каламун и продолжила атаковать боевиков вдоль магистрали Дамаск – Багдад; отбила мощную атаку ИГИЛ* в районе газового поля Аш-Шаир на востоке провинции Хомс, обезвредив десятки террористов; понесла потери ранеными в результате снайперского обстрела со стороны радикалов в Даръа; перехватила конвой с боеприпасами для «Джебхат ан-Нусры» из Иордании под Дамаском.

«Джебхат Фатх аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»): постепенно покидает столичные районы Барза и Аль-Хаджар Аль-Асвад в рамках договоренности с правительством САР; причинила значительный урон отрядам «Джейш Аль-Ислам»***** в боях в Восточной Гуте, но и сама понесла серьезные потери; взорвала танк и бульдозер САА к югу от Аль-Латамины на севере Хамы.

Исламское государство» (ИГИЛ): продолжало кровопролитное противостояние с ССА к западу от Даръа; теряет район Евфратской ГЭС на севере от города Ат-Табка в боях с курдами; казнило мирного жителя в Ракке и двух своих дезертиров в иракском городе Аль-Каим.

Курды: отбили несколько ключевых позиций, но потеряли бульдозер в ходе столкновений с ССА на севере провинции Алеппо.

Международная коалиция: в ходе атаки с воздуха уничтожила одного из основателей ИГИЛ Абу Мухаммеда Аль-Ираки и убила мирного жителя на юго-востоке от Дейр эз-Зора.

Провинция Дамаск

В минувшие сутки началась эвакуация отрядов боевиков и их семей из района Барза на северо-востоке Дамаска. По информации портала Damascus Now, в общей сложности весь процесс займет пять дней, в провинцию Идлиб, где концентрируются мощные силы сирийской вооруженной оппозиции, будет вывезено порядка восьми тысяч человек. Соглашение между представителями антиправительственных группировок и Сирийской арабской армией (САА) было достигнуто за день до этого. В переговорах также участвовала российская сторона. Сейчас обсуждается возможная эвакуация отрядов боевиков, дислоцирующихся в соседнем столичном районе Аль-Кабун. Однако отдельные территории в восточных окрестностях города все еще остаются под контролем исламистских организаций.

Накануне к вечеру, кроме того, в соответствии с другой договоренностью с правительством САР начали вывод войск боевики оппозиционных сил, занимавших ряд южных кварталов столицы вблизи лагеря для палестинских беженцев Аль-Ярмук в районе Аль-Хаджар Аль-Асвад. На юге Дамаска, однако, по-прежнему находится небольшой анклав «Исламского государства».

Боевики все еще занимают территорию Восточной Гуты — оазиса, расположенного чуть дальше на северо-востоке от Дамаска. Однако этот район в последние недели охвачен междоусобными боями между различными формированиями вооруженной оппозиции. Конфликт, вспыхнувший на фоне военных неудач в районе Аль-Кабун, изначально возник между боевиками группировок «Тахрир аш-Шам» и «Джейш Аль-Ислам». В военных столкновениях на стороне «Джебхат ан-Нусры» и ее союзников также участвуют отряды «Файлак Аль-Рахман». Накануне самые кровопролитные бои между сторонами прошли у города Мисраба. Согласно данным Damascus Now, в ходе противостояния обе оппозиционные организации нанесли друг другу серьезный урон в численном составе.

На участке трассы в южных предместьях Дамаска была задержана колонна из четырех грузовиков, перевозивших боеприпасы. Выяснилось, что они предназначались боевикам группировки «Джебхат Фатх аш-Шам», располагающимся в Восточной Гуте, и что поставка была направлена под Дамаск из Иордании. Об этом сообщил правительственный источник. Так же как США и Турция, Иордания оказывает поддержку сирийским антиправительственным организациям. Особенно крупные поставки Амман отправляет исламистам, базирующимся в приграничной зоне на юге республики.

Организация зоны деэскалации на территории Восточной Гуты позволило армии САР сконцентрировать усилия на восточных склонах гор Каламун, где в минувшие сутки возобновились активные боевые действия между антиправительственными формированиями и войсками САА. Сирийские военные во главе с 5-м легионом накануне вели массированные атаки позиций исламистов в горной местности вдоль магистрали, связывающей Дамаск и Багдад, сообщил канал в Twitter (@dimashq.now). За сутки им удалось несколько продвинуться в зачистке региона: военнослужащие отбили у террористов высоту Сабихия и несколько близлежащих холмов в этом районе.

Провинция Алеппо

Демократические силы Сирии (SDF)**** в прошедшие сутки вели бои с Сирийской свободной армией (ССА), одной из крупнейших организаций оппозиционного блока, недалеко от поселков Хамран, Шейх Исса и Ум Джалуд на севере провинции Алеппо, сообщает один из медиа-центров региона — AMC. Бойцы SDF немного сдвинули линию разграничения, отбив ряд опорных пунктов боевиков. Однако при этом и курдские силы, и ССА понесли потери в живой силе. Точные данные о числе раненых и убитых в настоящий момент формируются. Из потерь в технике пока точно известно лишь о взорванном у населенного пункта Шейх Исса военном бульдозере SDF. «Свободная армия», действующая при поддержке Анкары, рассчитывает выбить курдов из приграничной зоны в северной части Сирии. Напомним, турецкая сторона внесла организацию Рабочая партия Курдистана (РПК) в список террористических формирований, считая в курдов не меньшей угрозой своей безопасности, нежели «Исламское государство». Ранее Анкара и ССА вели совместную операцию и против ИГИЛ, и против демократической армии под названием «Щит Евфрата». Однако Турция проводила эту кампанию незаконно, так как Дамаск не давал официального разрешения на ввод войск на территорию САР.

Провинция Хомс

Сирийские войска в прошедшие сутки продолжили вести боевые действия в районе горной цепи Аш-Шумария, находящейся к западу от газового поля Аш-Шаир между Пальмирой и Хомсом. Днем ранее военнослужащие САА отбили у террористов ИГ ряд опорных пунктов и стратегическую высоту у населенного пункта Умм ас-Сирдж Аль-Кабали, нанеся при этом серьезный урон отрядам террористического формирования. Накануне, как сообщил правительственный источник, силы 5-ой дивизии отразили мощную атаку боевиков, ранив и нейтрализовав несколько десятков террористов. Кроме того, были уничтожены минометные установки и военная автомашина ИГИЛ. Части армии САР, продолжающие работу в этом регионе, атакуют со стороны освобожденного месторождения Аш-Шаир в направлении «дороги жизни», важнейшей артерии, соединяющей ключевые позиции правительственных сил. Обширные территории к востоку от этой трассы занимают боевики ИГ, что ставит под угрозу безопасность стратегических линий поставок.

Провинция Дейр эз-Зор

ВВС антитеррористической коалиции, возглавляемой США, накануне активировали боевые вылеты в направлении юго-восточной части провинции Дейр эз-Зор, где поддерживаемые американской стороной боевики вооруженной оппозиции готовятся в скором времени продолжить наступление на позиции ИГИЛ. Коалиционные самолеты в первой половине дня нанесли серию авиаударов по военным объектам террористической организации в этом регионе. В частности, под ударами оказались город Абу Хаммам и поселок Аль Абу Амр. Однако если в первом населенном пункте, по сообщению Damascus Now, был ликвидирован Абу Мухаммад Аль-Ираки, один из основателей ИГ, то во втором — ударом с воздуха был убит местный житель. В результате действий авиации западных стран в Дейр эз-Зоре, Ракке, Мосуле и других частях САР и Ирака погибли уже тысячи гражданских лиц.

Провинция Даръа

В западной части провинции на протяжении почти всех вчерашних суток не прекращались ожесточенные стычки между отрядами формирований «Джейш Халид ибн Аль-Валид» и ССА. Накануне утром боевики-оппозиционеры «свободной армии» ударили по опорным пунктам противника вблизи поселения Джлин из тяжелых артиллерийских орудий. Позже столкновения вспыхнули вдоль практически всей линии соприкосновения сторон, сообщил канал в соцсети Twitter (@dimashq.now). Организация «Джейш Халид ибн Аль-Валид» выступает на стороне «Исламского государства», которому ранее присягнула на верность. Боевики этой группировки пытаются закрепиться в этой провинции, больше половины которой контролируют оппозиционные силы. Союзники ИГИЛ ранее смогли занять ряд опорных пунктов ССА, и в настоящее время отряды «свободной армии» ведут контрнаступление.

В городе Даръа, ожесточенная борьба за контроль над которым продолжает уже несколько месяцев, в результате снайперского обстрела со стороны боевиков получил ранения офицер сирийской армии, сообщил накануне оппозиционный источник FSA News. Короткие перестрелки, кроме того, в течение вчерашнего дня фиксировались в ряде южных кварталов. Отряды исламистского объединения «Тахрир аш-Шам», сформированного «Джебхат ан-Нусрой», и ССА наступают на административный центр провинции с юга, в ходе кровопролитных боев им уже удалось занять часть территорий в районах Даръа Аль-Балад и Аль-Маншия.

Провинция Ракка

Сирийская демократическая армия (SDF) продолжает зачистку северных окрестностей города Ат-Табка, расположенного к западу от неофициальной столицы «Исламского государства» Ракки, в рамках масштабной операции против ИГ под названием «Гнев Евфрата». В прошедшие сутки, по данным командования SDF, курдам удалось отбить у отрядов террористов ряд стратегических опорных пунктов к северу от Евфратской ГЭС. Этот важнейший объект, в районе которого разворачивались ожесточенные боевые действия, понес огромный материальный ущерб, что поставило всю экологическую ситуацию региона под угрозу. На данный момент демократические силы контролируют всю территорию Ат-Табки, кроме ряда северных кварталов, однако боевики ИГИЛ не прекращают оказывать упорного сопротивления. ВВС антитеррористической коалиции, которая командует кампанией «Гнев Евфрата», поддерживали наступление курдов.

Медиа-центр Raqqa SL накануне передал, что террористы ИГ устроили публичную казнь в Ракке. Мужчина по имени Хасан Аль-Хати родом из Тадефа под городом Аль-Баб был расстрелян на одной из центральных площадей города. Ранее так называемый шариатский суд «Исламского государства» вынес ему смертный приговор, обвинив в вероотступничестве.

Провинция Хама

Боевики «Джебхат Фатх аш-Шам» и «свободной армии», недавно утратившие контроль над населенным пунктом Аз-Зилакьят к югу от по-прежнему оккупированного города Аль-Латамина, накануне обстреляли опорные пункты правительственных сил в этом районе из ракетных установок. В результате исламисты, по сообщению связанного с ССА источника, взорвали сирийский танк Т-72 и военный бульдозер. Немного позже ВВС САР ответили боевикам авиаударом. Бомбардировке с воздуха подверглись укрепрайоны отрядов «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях Аль-Латамины, передал новостной центр Damascus Now.

Масштабная операция, которую вели спецназовцы «Тигры» и другие подразделения САА пока приостановлена, так как часть войск была переброшена на восток соседней провинции Хомс в целях борьбы с «Исламским государством»*. Сирийское командование рассчитывает вскоре возобновить освободительную кампанию в этом регионе и полностью выбить террористов с севера провинции, зачистив от них города Аль-Латамина, Кафр Зета и Мурек.

Ирак

Террористы ИГ накануне активизировали действия в северо-восточной части Ирака, в частности — в провинции Дияла. Согласно данным Iraqi News, боевики провели массированную атаку блокпостов, охраняющихся бойцами проправительственного шиитского ополчения «Хашд Аль-Шааби» около поселения Ширин. Сообщается, что в результате нападения ИГИЛ проиракские отряды понесли потери ранеными. Военные эксперты сходятся во мнении, что террористы пытаются перевести внимание правительственной армии Ирака с масштабной операции в Мосуле, где «Исламское государство» продолжает понемногу терять квартал за кварталом.

В городе Аль-Каим, расположенном на западе провинции Аль-Анбар у самой сирийской границы, полицейскими отрядами ИГ «Диван Аль-Хисба» были пойманы, а после по решению «суда» — казнены два боевика «Исламского государства», дезертировавшие из Мосула.

* Организация запрещена на территории РФ.