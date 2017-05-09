Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Новости Сирии
Сирия итоги за сутки на 9 мая 6.00: «Джебхат ан-Нусра» покидает Дамаск, жестокие бои между ИГ и ССА в Даръа

Сирия итоги за сутки на 9 мая 6.00: «Джебхат ан-Нусра» покидает Дамаск, жестокие бои между ИГ и ССА в Даръа

6:00  9 Мая 2017
2

Боевики «Джебхат ан-Нусры» покидают районы на востоке и на юге Дамаска

Сирия, 9 мая. Боевики ИГ** и ССА** почти все сутки без перерыва вели тяжелые бои на западе провинции Даръа. «Джебхат ан-Нусра»*** и ее союзники покидают районы на востоке и на юге столицы.  Армия САР развивает наступление на позиции исламистов вдоль шоссе Дамаск – Багдад, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния 

Сирийская арабская армия (САА): заняла ключевые высоты на восточных склонах гор Каламун и продолжила атаковать боевиков вдоль магистрали Дамаск – Багдад; отбила мощную атаку ИГИЛ* в районе газового поля Аш-Шаир на востоке провинции Хомс, обезвредив десятки террористов; понесла потери ранеными в результате снайперского обстрела со стороны радикалов в Даръа; перехватила конвой с боеприпасами для «Джебхат ан-Нусры» из Иордании под Дамаском.

«Джебхат Фатх аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»): постепенно покидает столичные районы Барза и Аль-Хаджар Аль-Асвад в рамках договоренности с правительством САР; причинила значительный урон отрядам «Джейш Аль-Ислам»***** в боях в Восточной Гуте, но и сама понесла серьезные потери; взорвала танк и бульдозер САА к югу от Аль-Латамины на севере Хамы.

Исламское государство» (ИГИЛ): продолжало кровопролитное противостояние с ССА к западу от Даръа; теряет район Евфратской ГЭС на севере от города Ат-Табка в боях с курдами; казнило мирного жителя в Ракке и двух своих дезертиров в иракском городе Аль-Каим.

Курды: отбили несколько ключевых позиций, но потеряли бульдозер в ходе столкновений с ССА на севере провинции Алеппо.

Международная коалиция: в ходе атаки с воздуха уничтожила одного из основателей ИГИЛ Абу Мухаммеда Аль-Ираки и убила мирного жителя на юго-востоке от Дейр эз-Зора.

Карта военных действий в Сирии

Провинция Дамаск

В минувшие сутки началась эвакуация отрядов боевиков и их семей из района Барза на северо-востоке Дамаска. По информации портала Damascus Now, в общей сложности весь процесс займет пять дней, в провинцию Идлиб, где концентрируются мощные силы сирийской вооруженной оппозиции, будет вывезено порядка восьми тысяч человек. Соглашение между представителями антиправительственных группировок и Сирийской арабской армией (САА) было достигнуто за день до этого. В переговорах также участвовала российская сторона. Сейчас обсуждается возможная эвакуация отрядов боевиков, дислоцирующихся в соседнем столичном районе Аль-Кабун. Однако отдельные территории в восточных окрестностях города все еще остаются под контролем исламистских организаций.

Накануне к вечеру, кроме того, в соответствии с другой договоренностью с правительством САР начали вывод войск боевики оппозиционных сил, занимавших ряд южных кварталов столицы вблизи лагеря для палестинских беженцев Аль-Ярмук в районе Аль-Хаджар Аль-Асвад. На юге Дамаска, однако, по-прежнему находится небольшой анклав «Исламского государства».

Боевики все еще занимают территорию Восточной Гуты — оазиса, расположенного чуть дальше на северо-востоке от Дамаска. Однако этот район в последние недели охвачен междоусобными боями между различными формированиями вооруженной оппозиции. Конфликт, вспыхнувший на фоне военных неудач в районе Аль-Кабун, изначально возник между боевиками группировок «Тахрир аш-Шам» и «Джейш Аль-Ислам». В военных столкновениях на стороне «Джебхат ан-Нусры» и ее союзников также участвуют отряды «Файлак Аль-Рахман». Накануне самые кровопролитные бои между сторонами прошли у города Мисраба. Согласно данным Damascus Now, в ходе противостояния обе оппозиционные организации нанесли друг другу серьезный урон в численном составе.

«Джейш Аль-Ислам» и «Ан-Нусра» продолжают бои в Восточной Гуте

На участке трассы в южных предместьях Дамаска была задержана колонна из четырех грузовиков, перевозивших боеприпасы. Выяснилось, что они предназначались боевикам группировки «Джебхат Фатх аш-Шам», располагающимся в Восточной Гуте, и что поставка была направлена под Дамаск из Иордании. Об этом сообщил правительственный источник. Так же как США и Турция, Иордания оказывает поддержку сирийским антиправительственным организациям. Особенно крупные поставки Амман отправляет исламистам, базирующимся в приграничной зоне на юге республики.

Организация зоны деэскалации на территории Восточной Гуты позволило армии САР сконцентрировать усилия на восточных склонах гор Каламун, где в минувшие сутки возобновились активные боевые действия между антиправительственными формированиями и войсками САА. Сирийские военные во главе с 5-м легионом накануне вели массированные атаки позиций исламистов в горной местности вдоль магистрали, связывающей Дамаск и Багдад, сообщил канал в Twitter (@dimashq.now). За сутки им удалось несколько продвинуться в зачистке региона: военнослужащие отбили у террористов высоту Сабихия и несколько близлежащих холмов в этом районе.

Провинция Алеппо

Демократические силы Сирии (SDF)**** в прошедшие сутки вели бои с Сирийской свободной армией (ССА), одной из крупнейших организаций оппозиционного блока, недалеко от поселков Хамран, Шейх Исса и Ум Джалуд на севере провинции Алеппо, сообщает один из медиа-центров региона — AMC. Бойцы SDF немного сдвинули линию разграничения, отбив ряд опорных пунктов боевиков. Однако при этом и курдские силы, и ССА понесли потери в живой силе. Точные данные о числе раненых и убитых в настоящий момент формируются. Из потерь в технике пока точно известно лишь о взорванном у населенного пункта Шейх Исса военном бульдозере SDF. «Свободная армия», действующая при поддержке Анкары, рассчитывает выбить курдов из приграничной зоны в северной части Сирии. Напомним, турецкая сторона внесла организацию Рабочая партия Курдистана (РПК) в список террористических формирований, считая в курдов не меньшей угрозой своей безопасности, нежели «Исламское государство». Ранее Анкара и ССА вели совместную операцию и против ИГИЛ, и против демократической армии под названием «Щит Евфрата». Однако Турция проводила эту кампанию незаконно, так как Дамаск не давал официального разрешения на ввод войск на территорию САР.

Курды продолжают вести бои с ССА на севере провинции Алеппо

Провинция Хомс

Сирийские войска в прошедшие сутки продолжили вести боевые действия в районе горной цепи Аш-Шумария, находящейся к западу от газового поля Аш-Шаир между Пальмирой и Хомсом. Днем ранее военнослужащие САА отбили у террористов ИГ ряд опорных пунктов и стратегическую высоту у населенного пункта Умм ас-Сирдж Аль-Кабали, нанеся при этом серьезный урон отрядам террористического формирования. Накануне, как сообщил правительственный источник, силы 5-ой дивизии отразили мощную атаку боевиков, ранив и нейтрализовав несколько десятков террористов. Кроме того, были уничтожены минометные установки и военная автомашина ИГИЛ. Части армии САР, продолжающие работу в этом регионе, атакуют со стороны освобожденного месторождения Аш-Шаир в направлении «дороги жизни», важнейшей артерии, соединяющей ключевые позиции правительственных сил. Обширные территории к востоку от этой трассы занимают боевики ИГ, что ставит под угрозу безопасность стратегических линий поставок.

Провинция Дейр эз-Зор

ВВС антитеррористической коалиции, возглавляемой США, накануне активировали боевые вылеты в направлении юго-восточной части провинции Дейр эз-Зор, где поддерживаемые американской стороной боевики вооруженной оппозиции готовятся в скором времени продолжить наступление на позиции ИГИЛ. Коалиционные самолеты в первой половине дня нанесли серию авиаударов по военным объектам террористической организации в этом регионе. В частности, под ударами оказались город Абу Хаммам и поселок Аль Абу Амр. Однако если в первом населенном пункте, по сообщению Damascus Now, был ликвидирован Абу Мухаммад Аль-Ираки, один из основателей ИГ, то во втором — ударом с воздуха был убит местный житель. В результате действий авиации западных стран в Дейр эз-Зоре, Ракке, Мосуле и других частях САР и Ирака погибли уже тысячи гражданских лиц.

Провинция Даръа

В западной части провинции на протяжении почти всех вчерашних суток не прекращались ожесточенные стычки между отрядами формирований «Джейш Халид ибн Аль-Валид» и ССА. Накануне утром боевики-оппозиционеры «свободной армии» ударили по опорным пунктам противника вблизи поселения Джлин из тяжелых артиллерийских орудий. Позже столкновения вспыхнули вдоль практически всей линии соприкосновения сторон, сообщил канал в соцсети Twitter (@dimashq.now). Организация «Джейш Халид ибн Аль-Валид» выступает на стороне «Исламского государства», которому ранее присягнула на верность. Боевики этой группировки пытаются закрепиться в этой провинции, больше половины которой контролируют оппозиционные силы. Союзники ИГИЛ ранее смогли занять ряд опорных пунктов ССА, и в настоящее время отряды «свободной армии» ведут контрнаступление.

К западу от Даръа почти все сутки шли бои между ССА и ИГИЛ

В городе Даръа, ожесточенная борьба за контроль над которым продолжает уже несколько месяцев, в результате снайперского обстрела со стороны боевиков получил ранения офицер сирийской армии, сообщил накануне оппозиционный источник FSA News. Короткие перестрелки, кроме того, в течение вчерашнего дня фиксировались в ряде южных кварталов. Отряды исламистского объединения «Тахрир аш-Шам», сформированного «Джебхат ан-Нусрой», и ССА наступают на административный центр провинции с юга, в ходе кровопролитных боев им уже удалось занять часть территорий в районах Даръа Аль-Балад и Аль-Маншия.

Провинция Ракка

Сирийская демократическая армия (SDF) продолжает зачистку северных окрестностей города Ат-Табка, расположенного к западу от неофициальной столицы «Исламского государства» Ракки, в рамках масштабной операции против ИГ под названием «Гнев Евфрата». В прошедшие сутки, по данным командования SDF, курдам удалось отбить у отрядов террористов ряд стратегических опорных пунктов к северу от Евфратской ГЭС. Этот важнейший объект, в районе которого разворачивались ожесточенные боевые действия, понес огромный материальный ущерб, что поставило всю экологическую ситуацию региона под угрозу. На данный момент демократические силы контролируют всю территорию Ат-Табки, кроме ряда северных кварталов, однако боевики ИГИЛ не прекращают оказывать упорного сопротивления. ВВС антитеррористической коалиции, которая командует кампанией «Гнев Евфрата», поддерживали наступление курдов.

Курды отбили часть позиций ИГ вблизи Евфратской ГЭС

Медиа-центр Raqqa SL накануне передал, что террористы ИГ устроили публичную казнь в Ракке. Мужчина по имени Хасан Аль-Хати родом из Тадефа под городом Аль-Баб был расстрелян на одной из центральных площадей города. Ранее так называемый шариатский суд «Исламского государства» вынес ему смертный приговор, обвинив в вероотступничестве.

Провинция Хама

Боевики «Джебхат Фатх аш-Шам» и «свободной армии», недавно утратившие контроль над населенным пунктом Аз-Зилакьят к югу от по-прежнему оккупированного города Аль-Латамина, накануне обстреляли опорные пункты правительственных сил в этом районе из ракетных установок. В результате исламисты, по сообщению связанного с ССА источника, взорвали сирийский танк Т-72 и военный бульдозер. Немного позже ВВС САР ответили боевикам авиаударом. Бомбардировке с воздуха подверглись укрепрайоны отрядов «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях Аль-Латамины, передал новостной центр Damascus Now.  

Масштабная операция, которую вели спецназовцы «Тигры» и другие подразделения САА пока приостановлена, так как часть войск была переброшена на восток соседней провинции Хомс в целях борьбы с «Исламским государством»*. Сирийское командование рассчитывает вскоре возобновить освободительную кампанию в этом регионе и полностью выбить террористов с севера провинции, зачистив от них города Аль-Латамина, Кафр Зета и Мурек.

Продолжаются бои к югу от города Аль-Латамина

Ирак

Террористы ИГ накануне активизировали действия в северо-восточной части Ирака, в частности — в провинции Дияла. Согласно данным Iraqi News, боевики провели массированную атаку блокпостов, охраняющихся бойцами проправительственного шиитского ополчения «Хашд Аль-Шааби» около поселения Ширин. Сообщается, что в результате нападения ИГИЛ проиракские отряды понесли потери ранеными. Военные эксперты сходятся во мнении, что террористы пытаются перевести внимание правительственной армии Ирака с масштабной операции в Мосуле, где «Исламское государство» продолжает понемногу терять квартал за кварталом.

В городе Аль-Каим, расположенном на западе провинции Аль-Анбар у самой сирийской границы, полицейскими отрядами ИГ «Диван Аль-Хисба» были пойманы, а после по решению «суда» — казнены два боевика «Исламского государства», дезертировавшие из Мосула. 

Справка по организациям, упомянутым в публикации

* Организация запрещена на территории РФ.

Алексей Громов
ПРЕДЫДУЩИЕ СВОДКИ
Сирия новости 8 мая 22.30: ВКС РФ спасли операцию САА против ИГ под Пальмирой, ВВС коалиции бомбят Ракку
Сирия новости 8 мая 16.30: ССА и ИГ ведут бои в Даръа, ВВС коалиции ударили по мирным районам Дейр эз-Зора
Сирия новости 8 мая 12.30: курды и ССА ведут бои в Алеппо, САА отбила атаку ИГ между Хомсом и Пальмирой
Сирия новости 8 мая 07.00: ИГ казнило жителя Аль-Букамаля, САА освободили населенный пункт Аль-Саба Биар
Показать еще
Комментарии
Новости партнеров