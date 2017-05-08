Германия начала предоставлять статус беженца военнослужащим из Турции – СМИ

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Берлин, 8 мая. Первые турецкие военнослужащие, подавшие запрос на предоставление убежища в Германии после попытки переворота в Турции, получили статус беженцев. Об этом пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

Как сообщается, с июля 2016 года по май 2017 заявку на получение убежища в Германии получили 414 граждан Турции, опасающиеся преследований по политическим мотивам у себя на родине. Отмечается, что среди соискателей на получение статуса беженца присутствуют дипломаты, судьи и военнослужащие.

По предварительным данным, часть заявок уже удовлетворена к этому моменту. Отмечается, что немецкое Ведомство по делам миграции и беженцев начало активнее рассматривать просьбы о получении убежища после объявление результатов об итогах референдума в Турции, на котором обсуждалась конституционная реформа.