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Сирия, 8 мая. Благодаря поддержке ВКС России войска САА возобновили атаку позиций ИГ** к востоку от Пальмиры. ВВС коалиции причинили инфраструктуре города Ракка серьезный материальный ущерб. ВВС САР ликвидировали десятки боевиков ИГ на востоке провинции Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): при поддержке ВКС РФ возобновила наступление на позиции ИГ к востоку от Пальмиры, несмотря на численные потери; провела бомбардировку укрепрайонов ИГИЛ* в окрестностях Дейр эз-Зора, уничтожив и ранив десятки террористов; отбила мощную атаку ИГ вблизи Саламии в районе «дороги жизни»;

Исламское государство (ИГИЛ): потеряло около десяти боевиков в результате ударов ВВС Сирии недалеко от Масканы на востоке Алеппо; ударило по мирным районам к востоку от Хомса из ракетных установок; утратило контроль над районом Аль-Карама на западе Мосула.

Сирийская свободная армия (ССА)**: потеряла двоих боевиков в ходе противостояния с ИГ к западу от города Даръа.

Международная коалиция: нанесла значительные разрушения нескольким зданиям в Ракке, в том числе департаменту юстиций, в результате очередного авиаудара.

Провинция Дамаск

Оппозиционный источник заявляет об атаке проправительственных отрядов на позиции боевиков группировки «Джейш Аль-Ислам»***** в районе населенного пункта Бейт Наим в Восточной Гуте Дамаска. Никаких официальных подтверждений не поступало. Данная территория является одной из четырех зон деэскалации, в районе которых запрещены любые военные действия. Меморандум о создании зон безопасности был принят в Астане и вступил в силу 6 мая в 00.00.

Однако в данном регионе также действует незаконное исламистское формирование «Тахрир Аш-Шам», возглавляемое самой радикальной группировкой оппозиционных сил «Джебхат Фатх Аш-Шам»***, на которую режим прекращения огня не распространяется. Вооруженный конфликт между исламистскими организациями «Армия Ислама» и «Тахрир Аш-Шам» не утихает до сих пор. Населенные пункты постоянно переходят под контроль то одной, то другой стороны.

Провинция Алеппо

ВВС Сирии нанесли авиаудары по укрепрайонам ИГ в районе населенного пункта Маскана на востоке провинции Алеппо, уничтожив около десятка террористов. Напомним, на этом направлении ранее САА вела активные наступательные действия, также здесь работали отряды элитных правительственных войск «Тигры». Операция была приостановлена из-за массированных атак вооруженной оппозиции в северной части провинции Хама. Маскана является важным стратегическим оплотом ИГИЛ, взяв который армия Башара Асада сможет начать наступление в направлении города Ракка, неофициальной столицы «Исламского государства»*.

Провинция Хомс

Тем временем САА при поддержке ВКС РФ возобновила наступление на позиции террористов ИГ в восточной части провинции Хомс и в настоящий момент атакует в районе перекрестка Аль-Талила к востоку от Пальмиры. Операция была приостановлена, так как террористы оказали агрессивное сопротивление и причинили численный урон подразделениям правительственной армии. Благодаря поддержке российских ударных вертолетов наступление возобновилось, передает Al Masdar News. ВКС РФ нанесли несколько авиаударов по позициям ИГ у перекрестка Аль-Талила и в районе нефтяного месторождения Арак. В регионе находится большое число нефтегазовых месторождений, их освобождение поможет лишить ИГИЛ важных источников дохода.

Как передает информационное агентство Damascus Now, отряды террористов ИГИЛ нанесли серию ракетных ударов по позициям правительственных войск недалеко от поселения Ас-Санкари, находящегося на востоке от города Хомс. При этом несколько взрывов прогремело в ряде жилых кварталов населенного пункта. Согласно предварительным данных никто из военнослужащих САА и местного населения не пострадал. Однако, отмечает источник, зафиксированы многочисленные повреждения нескольких жилых домов. Сегодня утром отряды «Исламского государства» пытались прорвать оборону правительственных сил, однако мощная атака была довольно быстро отбита. При этом были ранены и ликвидированы несколько десятков боевиков террористической группировки. Армия САР продолжает планомерно зачищать восток провинции от ИГ, однако под контролем боевиков все еще находятся обширные территории в этом регионе.

Провинция Дейр эз-Зор

Правительственные ВВС провели очередной боевой вылет в направлении Дейр эз-Зора, где продолжается противостояние между силами САА и «Исламского государства». Сирийские бомбардировщики нанесли удары по опорным пунктам ИГ на окраинах южных оккупированных районов Аль-Маккабат и Аль-Синаа, а также дальше к югу от города — в районе ключевой высоты Аль-Тарда, где концентрируются значительные военные ресурсы формирования, сообщил правительственный источник. Данные о результатах воздушной операции пока выясняются, однако известно о серьезных потерях ИГИЛ в численном составе. Южная окраина административного центра является одной из самых горячих точек провинции. Напомним, здесь также находится сирийский аэродром, уже несколько лет замкнутый в кольцо окружения боевиков. Тем не менее с прибытием подкрепления САА заметно активизировала наступательные действия в регионе.

Провинция Даръа

По информации новостного портала SOHR, как минимум два боевика Сирийской свободной армии (ССА) были убиты в ходе последних столкновений с отрядами формирования «Джейш Халид ибн Аль-Валид», ранее присягнувшими ИГ на верность, возле населенного пункта Джлин, расположенного на западе от города Даръа. Силы вооруженной оппозиции и «Исламского государства» сегодня вели бои на этом направлении почти беспрерывно. Боевики ССА пытались восстановить контроль над захваченными союзниками ИГИЛ территориями, однако безрезультатно. Напомним, что оппозиционные силы при этом контролируют свыше 60% от всех территорий Даръа, в то время как группировка «Джейш Халид ибн Аль-Валид» пока имеет лишь небольшой анклав на западе провинции.

Провинция Идлиб

На участке шоссе между населенными пунктами Саракиб и Эриха к югу от города Идлиб прогремел мощный взрыв. Сработало устройство, заложенное у обочины дороги. Как передает SOHR, пострадали несколько гражданских лиц. Важно отметить, что провинцию Идлиб полностью занимают формирования сирийского оппозиционного блока. Однако нередко в регионе случаются вооруженные стычки между отдельными исламистскими группировками, в результате чего нередко страдает и местное население. Напомним, в начале текущего года в провинции разворачивались столкновения между отрядами «Джебхат ан-Нусры» и Ахрар аш-Шам». Сейчас междоусобная борьба боевиков-оппозиционеров идет в Восточной Гуте Дамаска.

Провинция Ракка

По информации местного портала Raqqa SL, в ходе недавней бомбардировки ВВС коалиции в черте Ракки значительные разрушения понесли ряд зданий инфраструктуры города, в том числе здание департамента юстиций. Сведения о возможных погибших среди местного населения пока выясняются. В результате регулярных атак с воздуха и действий террористов ИГИЛ столица провинции потерпела колоссальный материальный ущерб. Ранее сообщалось, что в ходе серии авиаударов коалиционной авиации к юго-востоку от города был убит высокопоставленный чиновник «Исламского государства» и погиб один мирный житель.

Провинция Хама

Войска Сирийской арабской армии отбили очередную атаку террористов ИГ в районе населенного пункта Саламия на востоке провинции. Через город проходит стратегически важная магистраль Алеппо – Ханассер – Саламия – Хама. Шоссе регулярно подвергается атакам террористов ИГ с востока и вооруженной оппозиции с запада. Однако правительственным подразделениям успешно удается противостоять радикалам.

Ирак

Информационный центр Iraqi News со ссылкой на источник в командовании иракской армии сообщил, что правительственные войска при поддержке ополченцев-шиитов «Хашд Аль-Шааби» и ВВС стран антитеррористической коалиции во главе с Пентагоном полностью зачистили от боевиков ИГИЛ район Аль-Карама на западе Мосула. «Исламское государство», отмечает источник, может уже очень скоро потерять оставшиеся районы западной части города. Напомним, восток Мосула был целиком освобожден к концу января этого года. Кровопролитные бои за западные районы, в ходе которых постоянно гибнут и гражданские лица, пока продолжаются.

* Организация запрещена на территории РФ.