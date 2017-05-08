Трамп по телефону сердечно поздравил Макрона с победой на выборах

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Вашингтон, 8 мая. Президент США Дональд Трамп позвонил победившему на выборах президента Франции Эммануэлю Макрону и сердечно поздравил его. Об этом сообщает NBC Nightly News со ссылкой на Белый дом.

Ранее Трамп написал в своем Twitter, что очень ждет начала совместной работы с Макроном. Ранее Трамп написал о своем отношении к победе Макрона в микроблоге Twitter.

«Поздравляю Эммануэля Макрона с его большой сегодняшней победой на выборах следующего президента Франции», — выразил свои чувства Трамп. Лидер США заявил, что с нетерпением ждет возможности работать с Эммануэлем Макроном.

Второй тур президентских выборов во Франции состоялся 7 мая. По итогам голосования победу одержал Эммануэль Макрон, Марин Ле Пен потерпела поражение.