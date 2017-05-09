Ветеран Великой Отечественной войны рассказал, как попал в базу сайта «Миротворец»

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Донецк, 8 мая. Накануне Дня Победы корреспонденты Федерального агентства новостей встретились с Всеволодом Григорьевичем Козорезом — ветераном войны, который, несмотря на свой почтенный возраст, настолько пугает украинские власти, что они внесли его в списки одиозного сайта «Миротворец».

«Пришлось мне быть в Путивльском партизанском подполье. Потом перешел линию фронта, в районе Воронежа, и добровольно вступил в ряды Красной армии. Участвовал в Курской битве и освобождении Украины. Во время освобождения Львова мое отделение автоматчиков-танкодесантников спасло от взрыва Львовский оперный театр. Потом участвовал в освобождении Польши, в штурме Берлина, освобождении Праги. И последний, третий, раз был ранен 11 мая 1945 года, на третий день после окончания войны», — рассказал Всеволод Григорьевич о своем боевом пути.

Тепло вспоминает наш собеседник свое отделение, в котором все бойцы были разных национальностей: «Нас было пять человек. Я – украинец, белорус Ваня Бохан, русский Коля Залунин, казах Караев, и армянский курд Хадаян. Вот это пять человек, пять национальностей. Мы не делились, кто лучше или хуже. Мы были одна семья».

После воспоминаний о былом переходим к сегодняшнему дню и расспрашиваем ветерана о том, за какую же такую деятельность украинская сторона внесла его в списки «Миротворца» и как он отнесся к таким действиям.