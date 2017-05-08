Ученые придумали способ получения электричества из воздуха

В закладки

Скопировать

Брюссель, 8 мая. Бельгийские ученые научились превращать загрязненный воздух в электроэнергию с минимальными затратами. Они создали небольшой прибор, который выполняет сразу две задачи: во-первых, с его помощью очищается воздух, а во-вторых, те продукты, которые выделяются в результате этого процесса, превращаются в газообразный водород. Как раз его и можно использовать в качестве альтернативной энергии.

Пока это первые шаги. И объем полученного водорода невелик. Но общий принцип уже понятен. Специалисты сейчас стараются выйти на промышленный уровень производства. Ученые уверены, что их изобретение в будущем найдет применение во многих сферах и избавит человечество сразу от нескольких проблем.