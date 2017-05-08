Обама просил Трампа не делать Флинна помощником по нацбезопасности

В закладки

Скопировать

Вашингтон, 8 мая. Бывший президент США Барак Обама предостерегал своего преемника Дональда Трампа от назначения отставного генерала Майкла Флинна на пост помощника президента по нацбезопасности. Об этом сообщает информагентство The Associated Press (AP) со ссылкой сразу на трех отставных чиновников, предоставивших комментарии на условиях анонимности.

Предупреждение прозвучало на личной встрече Обамы и Трампа в Овальном кабинете Белого дома по завершении президентских выборов в США в ноябре 2016 года. При Бараке Обаме Майкл Флинн некоторое время возглавлял Разведывательное управление Министерства обороны США. Трамп не прислушался к советам Обамы и сделал Флинна помощником по нацбезопасности, но через несколько недель Флинна отправили в отставку из-за того, что тот не полностью информировал вице-президента США Майкла Пенса о своих контактах с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

Ранее Трамп в своем Twitter напомнил, что «генерал Флинн получил от администрации Обамы допуск к самой секретной информации, хотя лживые СМИ предпочитают редко об этом упоминать».